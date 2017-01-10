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de 'yu layacak

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Giriş Tarihi: 10.01.2017, 19:57 Güncelleme Tarihi: 10.01.2017, 20:21
Etiketler:
çin Pokemon Go yasak oyun mobil
Çin de Pokemon GO'yu yasaklayacak

, güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle popüler uygulaması 'yu layacağını açıkladı.

Çin Basın, Yayın, Radyo, Film ve Televizyon İdaresi (SAPPRFT) tarafından yapılan yazılı açıklamada, coğrafi bilgi, ulaşım ve kişisel güvenliğe tehdit oluşturduğu i sabit konum takibi kullanan uygulamalara onay vermeyeceğini duyurdu.

Kurum tarafından mobil uygulamalarına yönelik güvenlik analizi yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Pokemon GO ve benzeri uygulamaların kullanılması ya da ülkedeki teknoloji endüstrisi tarafından geliştirilmesine bundan sonra izin verilmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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