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2017'nin ilk kazananı Call of Duty oldu

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Giriş Tarihi: 10.01.2017, 09:35 Güncelleme Tarihi: 10.01.2017, 09:40
Etiketler:
Call of Duty: Infinite Warfare birleşik krallık pc en çok satan oyunlar
2017'nin ilk kazananı Call of Duty oldu

Hani beğenilmemişti bu oyun?

Mahmut Saral

7 Ocak 2017 itibarıyla Birleşik Krallık'ta en çok satılan 10 oyun belli oldu. GFK Chart-Track verileri, listenin birinci sırasında bir kez daha Call of Duty: Infinite Warfare'ın olduğunu gösteriyor. Infinite Warfare, birçok oyuncu tarafından sevilmemiş ve oyun eleştirmenlerince de eleştirilmişti. Yine de haftalardır süren liderliği 2017'nin ilk haftasında da sürmüş. Demek ki sevmeyeni olduğu kadar seveni de var.

İşte ilk hafta itibarıyla en çok satılan 10 oyun:

1 CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE

2 FIFA 17

3 GRAND THEFT AUTO V

4 BATTLEFIELD 1

5 FORZA HORIZON 3

6 WATCH DOGS 2

7 MAFIA III

8 ROCKET LEAGUE

9 POKEMON SUN

10 STEEP

Call of Duty: Infinite Warfare (Single Player) - PC inceleme
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