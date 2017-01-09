Half-Life 3 hakkında yeni bilgiler var. RTS versiyonu bile varmış!

Valve'ın gizemli oyun serisi Half-Life'ın geleceği hala büyük bir soru işareti. Birçok fan, hala ısrarla Episode Three ve Half-Life 3'ü bekliyor, ama Valve'ın ne yapacağı belli değil.

Ibtimes'ta yer verilen bilgiler, ünlü geliştirici stüdyonun aslında birçok seçenek üzerinde durduğunu gösteriyor. Tabii bu bilgiler gerçek ise...

Game Informer kaynaklı bilgilerde, Half-Life 3 için 5'er kişilik geliştirici gruplar kurulmuş ve oyunla ilgili birçok prototip hazırlanmış. Bu prototipler arasında bir RTS Half-Life bile varmış. Tabii hikayenin Episode Two'nun hemen ardından devam etmesi gündemde. Henüz oynamayalar için final kısmından bahsetmesek daha iyi olur.

Yeni bilgiler geldikçe bahsedeceğiz.