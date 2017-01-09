| Üye ol | 09 Ocak 2017,P.tesi
  • kategori seçin
  • ara

Half-Life 3 hakkında yeni bilgiler var. RTS versiyonu bile varmış!

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 09.01.2017, 10:10 Güncelleme Tarihi: 09.01.2017, 10:15
Etiketler:
valve half life 3
Half-Life 3 hakkında yeni bilgiler var. RTS versiyonu bile varmış!

ekibinin küçük bir kısmı Half-Life 3 üzerinde çalışıyor.

Mahmut Saral

Valve'ın gizemli oyun serisi Half-Life'ın geleceği hala büyük bir soru işareti. Birçok fan, hala ısrarla Episode Three ve Half-Life 3'ü bekliyor, ama 'ın ne yapacağı belli değil.

Ibtimes'ta yer verilen bilgiler, ünlü geliştirici stüdyonun aslında birçok seçenek üzerinde durduğunu gösteriyor. Tabii bu bilgiler gerçek ise...

Game Informer kaynaklı bilgilerde, Half-Life 3 için 5'er kişilik geliştirici gruplar kurulmuş ve oyunla ilgili birçok prototip hazırlanmış. Bu prototipler arasında bir RTS Half-Life bile varmış. Tabii hikayenin Episode Two'nun hemen ardından devam etmesi gündemde. Henüz oynamayalar için final kısmından bahsetmesek daha iyi olur.

Yeni bilgiler geldikçe bahsedeceğiz.

Half-Life 3 bekleyişi...
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Oyun Toplam kayıt: 3233
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın