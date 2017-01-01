The Elder Scrolls VI, 2017'de gelir mi?

Birçok oyunsever analistin beklentileri, Bethesda'nın 2017 yılında yeni bir The Elder Scrolls oyununu satışa sunacağı yönündeydi. Yetkililer ise aynı düşüncede değil. Bethesda'nın önemli isimlerinden Pete Hines, Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve 2017 yılında The Elder Scrolls VI'nın gelmeyeceğini bildirdi. Eğer bu konuda bir gelişme olursa da bunu kendisi ve Todd Howard'ın haber edeceğini ekledi.

Bu arada, yeni bir The Elder Scrolls oyununun geliştirileceği daha önce açıklanmıştı, ancak an itibarıyla herhangi bir TES oyununun geliştirilmediğini belirtelim. Bu açıklama da bizzat Pete Hines'a ait. En erken tarih olarak 2019'u gösterebiliriz.