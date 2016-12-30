Playstore'da 2016 yılının en çok satan oyunları

Playstore, oyun tutkunlarının 2016 yılında www.playstore.com üzerinden en çok satın alınan oyun ve oyun türlerini açıkladı. 2016 yılında 110 oyunu dünya ile aynı anda sunarak Türkiye'deki oyunseverlere büyük heyecanlar yaşatan Playstore, düzenlediği 147 kampanya ile kataloglarından bulunan yaklaşık 4 bin adet oyunun 1048 tanesini muhteşem indirimlerle müşterilerine sundu. 2016 yılının en çok satan oyunları; Battlefield 1, FIFA 17, Football Manager 2017, Grand Theft Auto 5, Need for Speed, Tom Clancy's Division, NBA 2K 17, PES 16 ve Battlefield 4 oldu.

FPS'den sonraki tercih spor oyunları oldu

Oyuncunun, oyun karakteri rolünü üstlendiği First Person Shooter (FPS) oyunları yüzde 24 oranla en çok satılan oyun türü oldu. Bunu; yüzde 21 oranla spor, yüzde 17 ile aksiyon, yüzde 12 ile strateji, yüzde 7 ile simülasyon, yüzde 6 ile oyuncuların karakterleri oluşturabildiği Role Playing Game (RPG) ve yarış, yüzde 5 ile dövüş ve yüzde 2 ile macera oyunları takip etti.

Oyunseverler hafta sonu heyecanının hazırlıklarını cuma akşamından yaptı ve Playstore'dan en çok cuma akşamları 19.00 ile 22.00 saatleri arasında oyun satın alındı.