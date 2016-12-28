Bu Türk oyununu sinirlenmeden oynayabilir misiniz?

Cube Jumping, Türk oyun yapımcısı Ali Özer tarafından hazırlanan bir platform oyunu. Şu an Google Play Store'da yer alıyor ve ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor.

Oyunda bir küpü kontrol ederek yol almaya çalışıyor ve iyi zamanlama yaparak küpü düşürmeden gidebileceğiniz kadar uzun mesafeye ulaşmaya çalışıyorsunuz.

"Cube Jumping, sizi çıldırtacak düzeyde zorluyor. Oynaması oldukça kolay hazırlanan oyunda sadece ekrana dokunarak küpü zıplatıyorsunuz ve zıplatarak en yüksek sayıya ulaşmaya çalışıyorsunuz. Sonsuz yapıda hazırlanan Cube Jumping, yer yer zorlu küpleriyle birlikte sizi parkurda zorluyor. Oyunda Google Play Game servisini de aktif ederseniz bütün oynayanların skorlarını görebilir ve onlarla rekabet edebilirsiniz. Rakiplerinizin puanını görüntülemek için kupa simgesine tıklamanız yeterlidir."

Oyunun Google Play Store sayfası için tıklayın.