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NBA 17, , Civilization Revolution ve dahası de

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Giriş Tarihi: 22.12.2016, 12:43 Güncelleme Tarihi: 22.12.2016, 12:50
Etiketler:
oyun 2k mobil indirim yılbaşı yılbaşı indirimi NBA 2K17 WWE 2K Xcom: Enemy Within Civilization Revolution 2
NBA 2K17, WWE 2K, Civilization Revolution ve dahası indirimde

, lerini duyurdu. Firma , , Civilization Revolution gibi ları indirimli olarak oyunculara sundu.

Emre Çetinkaya

2K son dönemde iPhone ve Android'ler için oldukça popüler lara imza attı. Ancak bu oyunlar ciddi fiyatlara sahipti. Bugün ise bu oyunlara de yaptığını duyurdu.

Bu indirimler kapsamında NBA 2K17, WWE 2K, Xcom: Enemy Within ve Civilization Revolution 2 gibi oyunlara indirimler geldi. Normalde 7$ olan oyunların fiyatları şu anda 2.99 $'a yani 10 TL'ye düşürülmüş.

Aşağıda oyunları ve indirme linklerini bulabilirsiniz.

- iPhone | Android
- iPhone | Android
- iPhone | Android
- iPhone | Android
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