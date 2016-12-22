NBA 2K17, WWE 2K, Civilization Revolution ve dahası indirimde

2K son dönemde iPhone ve Android'ler için oldukça popüler oyunlara imza attı. Ancak bu oyunlar ciddi fiyatlara sahipti. Bugün ise 2K bu oyunlara mobilde indirim yaptığını duyurdu.

Bu indirimler kapsamında NBA 2K17, WWE 2K, Xcom: Enemy Within ve Civilization Revolution 2 gibi oyunlara indirimler geldi. Normalde 7$ olan oyunların fiyatları şu anda 2.99 $'a yani 10 TL'ye düşürülmüş.

Aşağıda oyunları ve indirme linklerini bulabilirsiniz.

NBA 2K17 - iPhone | Android

WWE 2K - iPhone | Android

XCOM: Enemy Within - iPhone | Android

Civilization Revolution 2 - iPhone | Android