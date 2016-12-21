Resident Evil serisinde ve Deus Ex'te büyük indirimler var!

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Ve gelelim Resident Evil serisine...
Yine "Hafta Ortası Çılgınlığı" kapsamında, Resident Evil serisini %76 indirimle 108,34 liraya alabilirsiniz.
Seri paketinde yer alan bazı oyunlar ve DLC paketleri...
Resident Evil 6
Resident Evil Revelations
Resident Evil: Revelations Resistance Set
Resident Evil: Revelations Enhancement Set
Resident Evil: Revelations Rachael Ooze DLC
Resident Evil: Revelations Lady HUNK DLC
Resident Evil 5
Resident Evil Revelations 2
Resident Evil 5 - Untold Stories ve dahası...
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