Resident Evil serisinde ve Deus Ex'te büyük indirimler var!

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Ve gelelim Resident Evil serisine...

Yine "Hafta Ortası Çılgınlığı" kapsamında, Resident Evil serisini %76 indirimle 108,34 liraya alabilirsiniz.

Seri paketinde yer alan bazı oyunlar ve DLC paketleri...

Resident Evil 6

Resident Evil Revelations

Resident Evil: Revelations Resistance Set

Resident Evil: Revelations Enhancement Set

Resident Evil: Revelations Rachael Ooze DLC

Resident Evil: Revelations Lady HUNK DLC

Resident Evil 5

Resident Evil Revelations 2

Resident Evil 5 - Untold Stories ve dahası...

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