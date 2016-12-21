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serisinde ve 'te büyük ler var!

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Giriş Tarihi: 21.12.2016, 13:31 Güncelleme Tarihi: 21.12.2016, 13:35
Etiketler:
resident evil oyun dlc indirim steam valve deus ex
Resident Evil serisinde ve Deus Ex'te büyük indirimler var!

'ın online satış platformu 'de ler arka arkaya geliyor. Eğer cüzdanınızda hala para varsa, bu indirimlerin ardından parasız kalabilirsiniz.

Mahmut Saral

Şu an "Hafta Ortası Çılgınlığı" kampanyası kapsamında, Deus Ex: Mankind Divided'ı %67 indirimle, 49,16 liraya alabilirsiniz. Ayrıca Digital Deluxe Edition da %45 indirimle 123,65 liraya düştü. İlgili sayfa için tıklayın.

Ve gelelim Resident Evil serisine...

Yine "Hafta Ortası Çılgınlığı" kapsamında, serisini %76 indirimle 108,34 liraya alabilirsiniz.

Seri paketinde yer alan bazı oyunlar ve DLC paketleri...

Resident Evil 6

Resident Evil Revelations

Resident Evil: Revelations Resistance Set

Resident Evil: Revelations Enhancement Set

Resident Evil: Revelations Rachael Ooze

Resident Evil: Revelations Lady HUNK DLC

Resident Evil 5

Resident Evil Revelations 2

Resident Evil 5 - Untold Stories ve dahası...

Detaylar için tıklayın.

Diğer Resident Evil teklifleri için de buraya tıklayın.

Resident Evil 7'nin koleksiyonluk versiyonunda ev de var!
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