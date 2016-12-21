Kadınlar oyunlarda bitirme ve fantezi tercih ederken, erkekler de rekabet ve yıkım istiyor

Oyunlar ve oyuncular üzerine araştırmalar yapan Quantic Foundry firması, oyuncuların oyunlarda temel motivasyon kaynaklarını irdeledi.
Araştırmada 250 binden fazla oyuncunun görüşlerinden yararlanıldı.
Öncelikle kadın oyunculardan elde edilen verilere bakalım.
Kadın oyuncular için en önemli üç unsur: Oyunu bitirme, fantezi ve tasarım detayları olarak sıralanıyor.
Erkek oyuncular ise, öncelikli olarak rekabete önem veriyor. İkinci sırada yıkım faktörü yer alırken 3. sırada da oyunu bitirme maddesi var.
Peki siz, oyun oynarken hangi önceliklere sahipsiniz?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.