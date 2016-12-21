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Kadınlar larda bitirme ve fantezi tercih ederken, erkekler de rekabet ve yıkım istiyor

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Giriş Tarihi: 21.12.2016, 11:37 Güncelleme Tarihi: 21.12.2016, 11:47
Etiketler:
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Kadınlar oyunlarda bitirme ve fantezi tercih ederken, erkekler de rekabet ve yıkım istiyor

oynarken sizi motive eden şey nedir? Görsellik mi, hikaye mi yoksa aksiyon unsuru mu? İşte yapılan yeni bir yla karşınızdayız.

Mahmut Saral

Oyunlar ve oyuncular üzerine lar yapan Quantic Foundry firması, cuların oyunlarda temel motivasyon kaynaklarını irdeledi.

Araştırmada 250 binden fazla oyuncunun görüşlerinden yararlanıldı.

Öncelikle kadın lardan elde edilen verilere bakalım.

Kadın oyuncular için en önemli üç unsur: Oyunu bitirme, fantezi ve tasarım detayları olarak sıralanıyor.

Erkek oyuncular ise, öncelikli olarak rekabete önem veriyor. İkinci sırada yıkım faktörü yer alırken 3. sırada da oyunu bitirme maddesi var.

Peki siz, oyun oynarken hangi önceliklere sahipsiniz?

Pokemon Go oynarken bunlara dikkat edin!
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