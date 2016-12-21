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Gamespot, yılın en iyi 10 unu sıraladı

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Giriş Tarihi: 21.12.2016, 13:14 Güncelleme Tarihi: 21.12.2016, 13:20
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Gamespot, yılın en iyi 10 oyununu sıraladı

Video dünyasında saygın isimlerden olan Gamespot sitesi, 2016 yılının ını belirledi.

Mahmut Saral

Gamespot'a göre yılın en iyi u, Blizzard'ın online FPS oyunu Overwatch oldu. , 24 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için satışa sunulmuştu.

Daha fazla detay için Gamespot'a göz atabilirsiniz.

Gamespot - 2016 yılının en iyi 10 oyunu:

10. Inside

9. The Witness

8. XCOM 2

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1. Overwatch

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İşte 2016'nın en iyi 10 oyunu
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