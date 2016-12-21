Gamespot, yılın en iyi 10 oyununu sıraladı

Gamespot'a göre yılın en iyi oyunu, Blizzard'ın online FPS oyunu Overwatch oldu. Overwatch, 24 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için satışa sunulmuştu.
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Gamespot - 2016 yılının en iyi 10 oyunu:
10. Inside
9. The Witness
8. XCOM 2
6. Doom
4. Dishonored 2
3. Titanfall 2
2. Uncharted 4
1. Overwatch
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