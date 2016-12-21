Gamespot, yılın en iyi 10 oyununu sıraladı

Gamespot'a göre yılın en iyi oyunu, Blizzard'ın online FPS oyunu Overwatch oldu. Overwatch, 24 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için satışa sunulmuştu.

Daha fazla detay için Gamespot'a göz atabilirsiniz.

Gamespot - 2016 yılının en iyi 10 oyunu:

10. Inside

9. The Witness

8. XCOM 2

7. Battlefield 1

6. Doom

5. The Last Guardian

4. Dishonored 2

3. Titanfall 2

2. Uncharted 4

1. Overwatch