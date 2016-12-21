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'ın büyük si yayınlandı

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Giriş Tarihi: 21.12.2016, 00:24 Güncelleme Tarihi: 21.12.2016, 00:42
Etiketler:
oyun mobil Supercell clash of clans güncelleme yılbaşı
Clash of Clans'ın büyük yılbaşı güncellemesi yayınlandı

'in popüler u 'a bir yeni daha geldi. İşte güncellemenin getirdikleri.

Emre Çetinkaya

Şu an platformların en popüler larından birisi olan Supercell'in Clash of Clans isimli oyuna öncesinde "yılbaşı güncellemesi" geldi.

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oyununa gelen yeni ile birlikte, oyuna birçok yeni seviye eklendi. Artık Barbar Kral ve Okçu Kraliçe, 45 seviye olabiliyor. Ayrıca Belediye Binası 11, Büyücü Kulesi 10, düvarlar 12 ve domuz binicileri 7 seviye olabiliyorlar. Ayrıca 7 seviye klan kalesi ve 6 seviye de golem yapılabiliyor.

Öte yandan yeni güncellemeyle beraber oyunda can ve vuruş güçleri konusunda birçok dengeleme ayarı yapılmış. Son olarak yılbaşı dolayısıyla oyunda kar yağmaya başlamış.

Oyuna giriş yaparak güncellemeyi hemen cihazınıza indirebilir ve oyunu oynamaya başlayabilirsiniz.
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