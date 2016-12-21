Clash of Clans'ın büyük yılbaşı güncellemesi yayınlandı

Şu an mobil platformların en popüler oyunlarından birisi olan Supercell'in Clash of Clans isimli oyuna yılbaşı öncesinde "yılbaşı güncellemesi" geldi.

Clash of Clans oyununa gelen yeni güncelleme ile birlikte, oyuna birçok yeni seviye eklendi. Artık Barbar Kral ve Okçu Kraliçe, 45 seviye olabiliyor. Ayrıca Belediye Binası 11, Büyücü Kulesi 10, düvarlar 12 ve domuz binicileri 7 seviye olabiliyorlar. Ayrıca 7 seviye klan kalesi ve 6 seviye de golem yapılabiliyor.

Öte yandan yeni güncellemeyle beraber oyunda can ve vuruş güçleri konusunda birçok dengeleme ayarı yapılmış. Son olarak yılbaşı dolayısıyla oyunda kar yağmaya başlamış.

Oyuna giriş yaparak güncellemeyi hemen cihazınıza indirebilir ve oyunu oynamaya başlayabilirsiniz.