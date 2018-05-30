Alman üretici bir yazılım güncellemesi üzerinde çalışıldığını açıkladı fakat geri çağırma olup olmayacağını henüz belirtmedi.

Volkswagen, pek çok aracında kullandığı 2.0 TDI motorlarında karşılaşılan bir sorunu düzeltmek için bazı dizel modellerinin üretimini geçici olarak durdurdu.

GEÇİÇİ OLARAK ÜRETİM ASKIYA ALINDI

Volkswagen'in açıkladığına göre etkilenen modeller arasında önden çekişli Passat'ın yanı sıra Jetta, Golf, Beetle gibi 7 ileri otomatik şanzımanlı (DSG) modeller ve Arteon da bulunuyor. Sorun giderilene dek VW bu modellerin üretimini geçici olarak askıya aldı.

MÜŞTERİLER ARAÇLARINI SERVİSE GÖSTERMELİ

Almanya merkezli üretici VW tarafından yapılan açıklamada 140 kW ve otomatik şanzımanlı 2 litre TDI Euro6 motor ekipmanına sahip araçlarda sarı motor uyarı ışığının yanmasının sorunu gösterme ihtimali olduğunu belirterek müşterilerinin bunu ciddiye almasını ve yetkili bir servise araçlarını göstermeleri tavsiyesinde bulundu.

YENİ EMİSYON TESTİ NEDENİYLE AĞUSTOS AYI İÇİN UYARI

Halihazırda teslim edilen modellerin yanı sıra söz konusu modellerin üretiminin yeniden başlatılması için de düzeltici önlem amacıyla yazılım güncellemesine dair çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü öğrenildi.

ÜRETİMDE DÜŞÜŞ OLABİLİR

Öte yandan, Alman basınındaki haberlere göre Avrupa Birliği'nin yürürlüğe koyacağı yeni emisyon testi sonrasında Volkswagen, ağustos ayından itibaren üretimde geçici bir düşüş yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Mayıs ayı başında Bosch tarafından yapılan açıklamada dizel araçlarda zehirli NOx salınımını 10'da 1'e düşüren bir teknoloji geliştirildiği açıklanmış ve Volkswagen de Golf serisiyle ilk denemelere başlamıştı.