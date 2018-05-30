ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Laguna Beach şehrinde Tesla Model S otomobilinin otomatik pilot özelliğini kullanan sürücü, part halindeki bir polis aracına çarparak hafif yaralandı.

CAN KAYBI YOK

Kaza sonrası iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, polis aracının park halinde olması ve polislerin araçta olmaması olası bir can kaybını engelledi.

"KAZALARI TAMAMEN ENGELLEMİYOR"

Tesla, zaman zaman yaptığı açıklamalarla otomatik pilot özelliğinin sürücünün sorumluluklarını tamamen ortadan kaldırmadığına dikkat çekiyor.

"ELLERİNİZ DİREKSİYONDA OLSUN"

Otomatik pilot özelliğinin tüm kazaları engellemeyeceğine dikkat çeken yetkililer, sürücüleri ellerinin sürekli direksiyonda olması konusunda uyarıyor.

TEKNİK ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

Son kazayla birlikte Tesla'nın "yarı bağımsız sürücü modu" tekrar tartışmalara konu olurken, son yaşanan kazayla ilgili teknik araştırma sürüyor.

TEHLİKE ANINDA SÜRÜCÜYÜ UYARIYOR

Kaza sırasında sürücünün ne yaptığı ise henüz açıklanmadı.

Tesla Model S, yarı bağımsız sürüş modunda çeşitli ses ve görsel efektlerle kullanıcıları uyararak tehlikelere dikkat çekiyor.

Bu yüzden sürücünün ellerinin direksiyonda ve hamle yapmaya hazır olması hayati önem taşıyor.

123 BİN ARACI GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Tesla, geçtiğimiz Mart ayında , direksiyon sorunu nedeniyle Nisan 2016'dan önce üretilen 123 bin Model S aracı geri çağırdığını açıklamıştı.

Soğuk hava koşullarında tuzlanan yollardaki kalsiyum ve magnezyumun Model S araçların direksiyon civata dişlerinde aşınmaya neden olduğu kaydedilen açıklamada, bunun düşük hızlarda sürüşü ve park anında sürücüyü zorlayabileceği ifade edilmişti. (NTV)