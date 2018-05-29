Artan maliyetleri ve verimsiz geçen etkinlikleri neden olarak gösteren Lamborghini, Paris'teki uluslararası otomobil fuarı etkinliğinde yer almayacağını resmen duyurdu. Yeni modellerini tanıtmak için tıpkı diğer birçok marka gibi kendi etkinliklerini düzenlemeyi planlayan İtalyan üretici, fuar etkinliklerinin maliyetlerinin bütçelerinde hatırı sayılır miktarda yer tuttuğunu ve bu kaynağı daha verimli bir şekilde kullanmak istediklerini açıkladı.

İLK KEZ OLMADI

Motor 1 TR'nin haberine göre bu durum Lamborghini'nin Paris Otomobil Fuarı'nı ilk kez pas geçişi değil. İtalyan üretici, 2016 yılında kardeş markası Bentley ile ile birlikte Paris'teki etkinliğe katılmama kararı almıştı. Bentley ve Lamborghini ile birlikte; Aston Martin, Ford, Volvo ve Rolls-Royce da aynı etkinlikte yer almamıştı. Otomobil fuarlarının önemini tekrar değerlendirmeye başlayan üreticiler, zaman ve vakit kaybı olarak görmeye başladıkları etkinliklerin yerini, yeni otomobillerini tanıtmak için düzenledikleri lansman etkinlikleriyle doldurmaya başlıyor.

Lamborghini'nin aksine Volkswagen gibi birçok üretici ise tek yıllık pas geçişlerin ötesinde otomobil fuarlarını tamamen gündeminden çıkarmayı planlıyor. Bu yıl Paris'te yer almayacağını duyuran Volkswagen, açıklamasında; "Volkswagen markası uluslararası otomobil fuarlarına katılmanın önemini tekrar değerlendirmeye aldı." sözleriyle önümüzdeki dönemdeki birçok etkinlikte yer almayacağının ipuçlarını şimdiden vermiş oldu. Volkswagen de tıpkı diğer bir çok üretici gibi kendi etkinliklerini düzenleyecek.

BAŞKA ÜRETİCİLER DE ETKİNLİKTE YER ALMIYOR

2018 Paris Motor Show'u pas geçeceğini açıklayan diğer markalar ise Ford, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Subaru, ve Volvo oldu. Her ne kadar Citroën, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Lexus, Peugeot, Smart, Suzuki, Toyota ve Mercedes-Benz bu yılki etkinliğe katılacağını açıklasa da 2018 Paris Motor Show'un önceki etkinliklerden daha sönük geçeceği kesin.

2018 Paris Motor Show, 2 Ekim'de basın günüyle birlikte kapılarını ziyaretçilerine açacak. Etkinlik 14 Ekim'e kadar devam edecek.