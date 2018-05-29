BMW, elektrikli araç üretimini %54 oranında yükseltmeyi hedefliyor. Şirket yaptığı açıklamada Leipzig fabrikasına 300 milyon euroluk yatırım yapacağını ve böylece yıllık üretim kapasitesini ise yıllık 100 bin adede çıkarmayı planladığını duyurdu.

GÜNDE KAÇ BİRİM ÜRETİLECEK?

Planlar doğrultusunda yüzdelik artışa baktığımızda, yüksek bir sayı olarak görünüyor, ancak BMW'nin elektrikli araç markası BMW i, toplam kapasite artışının sadece küçük kısmını temsil ediyor. Yani günde 130 birimden 200 birime çıkacak.

Yapılan açıklama tam olarak şu şekilde:

"Fabrikadaki faaliyetlerin ana odak noktası, yıllık üretim kapasitesini 100 bin adede çıkarmak. Şu anda 250 bin olan değer 2020'den itibaren 350 bine yükselecek. BMW i modellerinin üretimindeki artış talepteki artışı karşılamak için günde 130'dan 200 birime çıkıyor. "

Bahsedilen elektrikli araçlar içinde BMW i3 ve BMW i8 de var. Hans-Peter Kemser durumla ilgili olarak, "Diğer yerlerde BMW i3 ve BMW i8'in mevcut üretimi etkilenmeden devam edecek. Fakat uzun vadede Leipzig giderek daha da gelişecek. Dijitalleşme fırsatlarından yararlanıyor. Tek bir montej hattında her tür parça birlikte üretilecek ve araç üretimi böylece daha esnek olacak" dedi.