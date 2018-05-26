Tempe, Arizona'da test edilen otonom otomobilin tanımlama sistemi, 49 yaşındaki Elaine Herzberg'i önce bilinmeyen bir nesne, sonra bir araç ve daha sonrasında da bisiklet olarak algıladı. Sistem yavaşlasa da otomobil kadına çarpmadan duramadı.

Otomobilin acil durumlar ve gözlemler için orada bulunan insan sürücüsünün ise kazadan bir saniye önce otomobilin kontrolünü devraldığı ancak frene basmakta geç kaldığı saptandı.

SİSTEMLER NE DURUMDA?

Habertürk'ün haberine göre ABD Ulusal Ulaştırma Emniyet Dairesi (NTSB) tarafından kazaya dair yayınlanan ön rapor, kazanın neden yaşandığını ise saptayabilmiş değil. Raporda, "Kaza esnasında otonom sürüş sisteminin tüm operasyonları normal seyrediyor; herhangi bir hata ya da tanımlama mesajı yok" denildi.

Uber, kaza sonrasında NTSB ile yakından çalışmaya ve kendi güvenlik politikalarını geliştirmeye başladı. Şirket ayrıca eski NTSB Başkanı Christopher Hart'tan güvenlik danışmanlığı almaya başladı.