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600 bin aracı geri çağıracak

MERCEDES 600 BİN ARACI GERİ ÇAĞIRACAK
26 Mayıs 2018, Cumartesi Güncelleme : 17:21:59

Alman otomobil üreticisi Volkwagen'in (VW) ürettiği araçlarda ortaya çıkan manipülasyon skandalı şimdi de 'e sıçradı. Mercedes, C ve GLD serilerinde emisyon değerleri gerçeği yansıtmadığı için 600 bin civarında aracı geri çağıracak.

Federal Motorlu Taşıtlar Kurumu (KBA), yapılan araştırmada 'in C ve GLD serilerinde somut şüpheler olduğunu, egzoz sisteminde manipülasyonu olduğunu ve araştırmaların devam ettiğini duyurdu.

TALİMAT VERİLDİ

Almanya Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, Federal Motorlu Taşımacılık otoritesine Mercedes'te derhal başka şüphelenilen vakaların soruşturması için talimat vererek, araçların geri çağrılmasını istedi. Bakan Scheuer, olay üzerine Daimler CEO'su Dieter Zetsche'yi Berlin'de çağırarak durum hakkında görüşeceğini açıkladı.

Alman medyası, Mercedes'te ortaya çıkan emisyon spekülasyonunu VW'den sonra ortaya çıkan ikinci büyük skandal olarak nitelendiriyor.

Kaynak: İHA

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