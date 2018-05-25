Elon Musk'tan uçan araçlar için 'giyotin' benzetmesi

Elon Musk geçtiğimiz hafta Hyperloop ile 250 Km/s hızda Los Angeles'ı dolaşmanın sadece 1 dolara mal olmasını istediğini söylemişti. Ancak görünüşe bakılırsa başarılı girişimci, uçan arabaların ise bir felaket olacağına inanıyor. Musk, The Boring Company etkinliğinde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Katrilyonlarca uçan araç gökyüzünü kaplayacak ve kaçınılmaz olarak birinin bakımsız aracı, masum bir yayanın üzerine giyotin gibi düşecek".

Musk gibi ileriye dönük düşünebilen açık görüşlü birinin uçan arabalar için "giyotin" benzetmesini yapması bir çok insanı şaşırttı. Bir çok eleştirmene göre uçan arabalar, tünelleri pas tutmuş Hyperloop'dan ya da Te

sla Model 3'ün üretim hedeflerinden çok daha gerçekçi.

Yine de, yapay zeka ve otonom araçlara devasa yatırımlar yapan ve başarılı adımlar atan Tesla'nın aslında uçan arabalar ile ilgili sorunları çözebilecek nadir, büyük ve güçlü şirketlerden biri olduğunu kimse inkar edemez. Umarız Elon Musk, bu korkusunu yener ve bizlere, bir türlü gerçek olmayan uçan arabaları sunabilir.