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ile sürücüsüz otomobil konusunda anlaştı

APPLE İLE VOLKSWAGEN ANLAŞTI
24 Mayıs 2018, Perşembe Güncelleme : 21:04:26

Uzun süredir sürücüsüz otomobiller üzerinde çalışan ile otomotiv devi , bir otomobil projesi için birlikte çalışma kararı aldı. Bu projenin sürücüsüz otomobillerle ilgili olduğunu belirtelim.

Son yıllarda otonom araçlar üzerine ciddi mesai harcayan , otomotiv dünyasından bir ortak ile bu projesi için önemli bir adım attı.

Apple ile , bir sürücüsüz otomobil projesi için birlikte çalışma kararı aldı.

Söz konusu ortaklık kapsamında Volkswagen T6 Transporter minibüsler sürücüsüz servis araçlarına dönüştürülecek.

The New York Times'ın haberine göre, servis araçları Apple çalışanlarının kampüsler arası ulaşımında kullanılacak.

Apple geçtiğimiz yıl Titan Projesi (Project Titan) ile sürücüsüz otomobil alanında servis araçlarına yoğunlaşacağının sinyallerini vermişti.

APPLE, SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ TEKNOLOJİSİ İÇİN İZİN ALMIŞTI

Apple, geçtiğimiz yıl "Sürücüsüz araç teknolojisi" testlerinin Kaliforniya eyaletinde yapılması için izin almış, "Project Titan" adı verilen sürücüsüz araç teknolojisi Kaliforniya Motorlu Araçlar İdaresi'nden (DMV) alınan karar ile testlere başlamıştı.

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