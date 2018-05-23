Elon Musk yeni Model 3'ü duyurdu

Tesla kurucusu ve CEO'su Elon Musk, üretimi çok tartışılan ekonomi sınıfı Model 3'ün daha üst segment, yeni bir versiyonunu Twitter hesabından duyurdu.

Musk, önce çift motorlu ve dört çeker Model 3 performans aracı üzerinde çalıştıklarını açıklarken sonrasında yeni Model 3'ün özellikleri hakkında da bilgi verdi.

MODEL 3'ÜN YENİSİ NE KADAR FİYATLA SATIŞA SUNULACAK?

Habertürk'ün haberine göre normalde 35 bin dolardan satılan ve Tesla'nın en ekonomik modeli olan Model 3'ün yeni versiyonu saatte 250 kilometre azami hıza sahip olacak ve 0'dan 100 km'ye de sadece 3.5 saniye çıkabilecek. Araç aynı zamanda tek şarjla 500 kilometre sürüş deneyimi vadediyor. Eski Model 3 ise 350 km menzile sahip.

Elon Musk, otopilot özelliği dışında tam donanım aracın 78 bin dolardan satılacağını belirtti ve BMW M3 ile benzer etikete sahip olmasına rağmen yüzde 15 daha seri ve yol tutuşuna sahip olduğuna dikkat çekerek sınıfındaki her araçtan yolda daha iyi olduğunu iddia etti.

DÖRT ÇEKER TESLA ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Çift motorlu dört çeker araç ise 5 bin dolar ek maliyete sahip. 0-100 geçişini 4.5 saniyede sağlıyor ve maksimum hızı da 225 kilometre.

Çift motordan kastın önde ve arkada birer motor olduğunu söyleyen Musk'a göre bu motorlardan bir tanesinin güç diğerinin de ise mesafe amacıyla optimize edilmiş. Bir motor devre dışı kalsa dahi sürüş etkilenmiyor. Herhangi bir arıza nedeniyle yolda kalmanın da böylelikle önüne geçiliyor.

20 inç'lik jantın yer alacağı Tesla Model 3'te karbon fiber spoiler seçeneği de sunulacak ve Temmuz ayında piyasada olması bekleniyor.