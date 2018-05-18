Elektrikli otomobil satışlarında patlama yaşandı

Almanya'da patlak veren dizel skandalından sonra ülkede elektrikli otomobil satısı arttı.

Price Waterhouse Coopers adlı denetleme kurumu tarafından yapılan araştırmaya göre, bu yılın basından ağustos ayına kadar Almanya'daki artış rekora koşarak yüzde 132,6 olarak gerçekleşti. Avrupa genelinde de elektrikli otomobil satısı aynı periyot içinde yüzde 53,6 artarak 287 bin 231'e çıktı.