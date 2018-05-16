Volvo sözünü tuttu

Volvo'dan yapılan açıklamada, 2019 yılından itibaren dizel motorlu araçların artık piyasaya sürülmeyeceği duyuruldu.

Volvo'nun dizel seçeneği olmayan ilk yeni modeli bu sene tanıtılacak S60 olacak. Dizel motorlusu olmayacak araç benzinli ve iki plug-in hibridli opsiyonla satılacak. ABD piyasası için de özel seçenekler daha sonra duyurulacak.

TEK MERKEZ OLACAK

Yeni S60'ın üretimi Volvo'nun Güney Carolina'daki Charleston dışındaki yeni inşa edilmiş tesislerinde başlayacak. Tesis, S60 için tek merkez olacak ve ABD yapımı S60'lar dünya çapında satılacak.

İsveçli firma, geleceğini Tesla gibi yüzde yüz bir elektrikli otomobil markası olarak görüyor. Geçen aylarda CEO Håkan Samuelsson "Volvo'nun içten yanmalı teknolojinin daha da geliştirilmesi için fon ayırmayı bıraktığını" söylemişti.

2025 YILINDA YARI YARIYA OLACAK

"Dizelin daha kirli olduğunu söylemiyoruz, ama daha karmaşık ve daha pahalı" diyen Samuelsson yaptığı açıklamada, 2025 yılına gelindiğinde satışlarının yarısının benzinli diğer yarısının da saf elektrikli motorlarla donatılmış otomobiller olacağını söyledi.