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APPLE'IN SÜRÜCÜSÜZ OTOMOBİLİ DETAYLANDI
15 Mayıs 2018, Salı Güncelleme : 21:39:54

'ın yıllardır otonom araçlar üzerinde çalıştığı biliniyordu ancak bu projeyle ilgili daha fazla bilgi bilinmiyordu. Bugün ise araçla ilgili detaylar sonunda geldi.

'ın yıllardır ler üzerinde çalıştığı bilinirken, şirketin tam olarak bu yeni trendin neresinde yer aldığı bilinmiyordu. California Motorlu Taşıtlar İdaresi kayıtları, gizli projeye dair bir detayı açıklığa kavuşturdu.

MacReports web sitesinin haberine göre, Apple'ın California'da trafiğe açık yollarda bir acil durum sürücüsüyle test etmek için kaydettirdiği 55 otonom otomobilden oluşan bir araç filosu bulunuyor. Ayrıca şirketin bu araçlarla yola çıkmak için 83 sertifikalı acil durum sürücüsü çalıştırdığı ortaya çıktı.

Gelinen son noktada Apple'ın sürücüsüz otomobillere ve acil durum sürücülerine sahip olduğunu biliyor ancak bunlarla tam olarak ne yaptığını hâlâ bilmiyoruz.

Apple Nisan 2017'de otonom sürüş testleri için gerekli izinleri almıştı.

ABD'li teknoloji devinin gizli projesine dair birçok teori söz konusu. Ancak Apple'ın bir otomobil yerine otonom sürüş teknolojisi geliştirerek bunu otomobil üreticilerine lisanslayacağı fikri ağır basıyor.

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