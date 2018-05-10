Panasonic CEO'su Kazuhiro Tsuga Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Tesla'nın Çin'de tam bir üretim tesisi kurabileceğini ve belki birlikte üretebileceklerini" söyledi. Firma, halihazırda Japonya ve ABD'nin Nevada eyaletinde Tesla için pil hücreleri inşa etmekte.

ÖNEMLİ BİR PAZAR OLARAK GÖRÜLÜYOR

Fabrikanın özellikle Çin'de olması, Çin'in gelecekte elektrikli araçlar için önemli bir pazar olarak görülmesinden kaynaklanıyor.

Ayrca Panasonic, tam yıl net karının, otomotivle ilgili işlerindeki büyümenin de etkisiyle yükseldiğini söyledi. Osaka merkezli şirket, mali yıl için Mart ayındaki net kârın bir önceki yıla oranla % 58 artarak 236 milyar yen olduğunu açıkladı.