Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, kente kazandırılacak elektrikli otobüsün tanıtımını yaptı.

Numune olarak getirilen bir elektrikli otobüsün önünde konuşan Çelik, belediyenin bünyesine katacağı elektrikli otobüslerin Türkiye'de üretildiğini ve yüzde 100 yerli tasarım olduğunu ifade etti.

Ulaşımda en önemli unsurlardan birinin toplu taşıma olduğunu belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Belsin Anafartalar Raylı Sistemi'nden şehir hastanesine ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesine kadar ulaşacak raylı sistemi inşallah Bakanlığımız yapacak ama hastane açıldı, oraya ulaşımın sağlanması lazım ve bu yüzden yeni hatlar oluşturduk. Bunun için aldığımız 25 metre uzunluğundaki elektrikli otobüsler, yeni açtığımız hastaneler hattında çalışacak. Bunlar, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, şu anki Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile yeni yapılan Şehir Hastanesi arasında çalışacak. Bunlar siparişle yapıldığı için otobüslerin teslimi temmuz ayından başlayarak ekim ayına kadar sürecek. Dolayısıyla aldığımız 8 elektrikli otobüs geldiğinde hastaneler hattında çalışacak."

"Sabahtan akşama kadarda tek şarjla seferde kalabilecek"

Çelik, yüksek kapasiteyle konforlu bir ulaşım sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Türk vatandaşı olarak övünmemiz gereken bir konu da bu otobüslerimizin yüzde 100 yerli tasarım olmasıdır. Tam kapasiteyle çalıştığında 210 kişi taşıyabilecek son derece konforlu araçlardır. Sabaha kadar şarjda duracak. Sabahtan akşama kadarda tek şarjla seferde kalabilecek. Ne zemine ray döşeyeceğiz ne elektrik ne de sinyalizasyon sistemi yapacağız. Yine bu elektrikli otobüslerin bir küçüğü olan 18 metrelik olanlarından da 6 tane aldık. Elektrikli otobüslerimizle yeni aldığımız körüklü otobüsleri de hastane, üniversite ve Erkilet hattında kullanacağız. 14 elektrikli otobüs, 10 körüklü otobüs ve 20 solo otobüsümüzle yaş ortalamamızı 5,2'ye çekiyoruz. Bu da Türkiye ortalamasının çok üzerine geliyor."

Özel halk otobüslerinin de gençleşmesi gerektiğini dile getiren Çelik, halk otobüsü esnafının 15 körüklü otobüs için sözleşme yaptığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA