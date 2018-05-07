Mercedes resmen açıkladı

Mercedes'in gelecekteki otomobillerinde yer alacak MBUX sisteminde kablosuz CarPlay için destek sunulacak. Şirketin bir sözcüsü yaptığı açıklamada, 2019 A serisinin MBUX ile donatılmış ilk model olacağını da belirtti. Sözcü bununla birlikte CarPlay'in 2019'da diğer Mercedes modellerine de geleceğini ve genişleyeceğini de vurguladı, ancak MBUX'in yetenekleriyle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

HANGİ ÜLKELERDE OLACAK?

Mercedes, daha önceki açıklamasında 2019 A serisinin Amerika'da sedan olarak çıkacağını, hatchback modelinin ise Avustralya, Kanada ve İngiltere'de satılacağını söylemişti. CarPlay desteği de bu ülke pazarlarında olacak.

CarPlay desteği olan diğer otomobil üreticileri şu anda iPhone'un Lightning - USB kablosuyla sisteme bağlanmasını gerektiren bir uygulama kullanıyor.