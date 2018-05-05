Ferrari kararını verdi

Dünyanın en ünlü süper otomobillerinden bazılarını üreten Ferrari, yüksek benzin tüketimi ve yüksek hızlarla biliniyor. Ferrari'nin benzinli otomobilleri yüz binlerce dolara satılıyor ve tutkunları yeni modelleri almak için yıllarca sırada bekliyor.

Habertürk'e göre Ferrari CEO'su Sergio Machionne, 2022 yılına gelindiğinde ürettikleri neredeyse tüm otomobillerin hem elektrik hem de benzin tüketen hibrit motorlara sahip olacağını açıkladı.

İKİ FARKLI SEBEBİ VAR

Ferrari'nin hibrit dönüşümüne girmesinin arkasında iki sebep yatıyor. Bunlardan ilki şirketin daha fazla otomobil satmasıyken, ikincisi ise tüm dünyada emisyon ve yakıt tüketimi konusunda getirilen sınırlamalar.

12 silindirli motorların melezleştirilmesinin zorluğundan bahseden Machionne, Ferrari'nin 2022 yılında az da olsa benzinli otomobil üretmeye devam edeceğini söyledi.