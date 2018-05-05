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Ferrari kararını verdi

FERRARİ KARARINI VERDİ
5 Mayıs 2018, Cumartesi Güncelleme : 14:58:39

Ferrari ’su Sergio Marchionne, 2022 yılına gelindiğinde neredeyse tüm otomobillerinin benzin ve tüketimini bir araya getiren motorlara sahip olacağını duyurdu.

Dünyanın en ünlü süper otomobillerinden bazılarını üreten Ferrari, yüksek benzin tüketimi ve yüksek hızlarla biliniyor. Ferrari'nin benzinli otomobilleri yüz binlerce dolara satılıyor ve tutkunları yeni modelleri almak için yıllarca sırada bekliyor.

Habertürk'e göre Ferrari 'su Sergio Machionne, 2022 yılına gelindiğinde ürettikleri neredeyse tüm otomobillerin hem hem de benzin tüketen motorlara sahip olacağını açıkladı.

İKİ FARKLI SEBEBİ VAR

Ferrari'nin hibrit dönüşümüne girmesinin arkasında iki sebep yatıyor. Bunlardan ilki şirketin daha fazla otomobil satmasıyken, ikincisi ise tüm dünyada emisyon ve yakıt tüketimi konusunda getirilen sınırlamalar.

12 silindirli motorların melezleştirilmesinin zorluğundan bahseden Machionne, Ferrari'nin 2022 yılında az da olsa benzinli otomobil üretmeye devam edeceğini söyledi.

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