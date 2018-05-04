Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden dördü bir araya gelerek otomotiv endüstrisinde bir ilke imza atıyor. BMW, Ford, Renault ve General Motors aralarında IBM ve Bosch gibi devlerin de bulunduğu Açık Blok Zincir İnisiyatifi'ne (MOBI) dahil oldu.

Böylelikle blok zinciri teknolojisi, bitcoin ve diğer altcoinler araçlarda etkin hale getirilecek. Grubun ana amacı blok zinciri teknolojisinin adaptasyonunu hızlandırmak ve taşımacılıktaki ödemelerde endüstriye kolaylık sağlamak. Bunların arasında taksi ve toplu taşımaların yanı sıra UBER, Careem, Lyft vb. araç paylaşım uygulamaları da var.

YENİ SAVAŞ MEYDANI

Habertürk'ün haberine göre dijital varlık yatırımcısı BKCM şirketinin CEO'su Brian Kelly otomobil üreticilerinin çabasını 'son derece ilginç' olarak nitelerken teknoloji şirketlerine yeni bir savaş meydanı doğduğunu belirtti: Arabalar

Amazon, Apple, Google ve Microsoft hali hazırda interaktif araçlar için pek çok hamle yapmış durumda. Amazon firması Alexa'yı otomotiv endüstrisi için genişletirken Microsoft Azure araç sistemini, Apple ise iOS üzerine Carplay uygulamasını devreye sokmuştu. Google'ın çatı şirketi Alphabet ise uzun zamandır kurduğu Waymo firmasıyla sürücüsüz arabalar üzerinde çalışıyor.

VERİLER ÖNEMLİ NOKTAYI OLUŞTURUYOR

Brian Kelly ise en önemli hususun veri olduğunu iddia ederek, MOBI'nin veriye hakimiyet sağlayarak tüketicilere verileri üzerindeki mahremiyet hakkının kontrolünü sağladığını belirtiyor.

Toyota ise blok zinciri kullanan kavram kanıtlama (proof-of-concept) girişimi BigChainDB firmasına destek vererek otomobil üreticileri arasındaki verilerin paylaşımı için mülkiyet hakkı oluşturmaya çalışıyor. Böylelikle, makine öğrenimi için verilerin kullanılmasııyla sürücüsüz araçlardaki güvenlik önlemlerinin çok daha hızlı bir şekile alınabilmesine yol açılabilir.