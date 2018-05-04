Tesla'nın elektrikli crossover aracı Model Y için geri sayım başladı. Elon Musk'ın "üretim açısından devrim" olacağını söylediği Model Y için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Model 3'te yaşanan problemleri tekrarlamak istemeyen Musk ve ekibi, Model Y için çalışmalarında ince eleyip sık dokuyor.

Henüz tasarımı tamamlanmamış olan Model Y için üretim hattında önceki modellere kıyasla daha fazla robot görev alacak. Musk, konuyla ilgili olarak, "Model Y'nin üretim devrimi olacağını düşünüyorum. Ancak üretime başlamak için en erken tarih olarak 2020 diyebilirim" dedi.

Habertürk'e göre özellikle Model 3'te çok sorun yaşayan ve bu sorunların bir kısmını bizzat kendisi çözmeye çalışan Musk, aynı hataları Model Y'de tekrarlamak istemediğinin ve üretimde robotları çok daha verimli kullanmak istediğinin altını çizdi.