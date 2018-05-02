Otonom sürüş sistemi ehliyetini yaktı!

Görünüşe göre bir sürücü, kısa bir süre önce bu uyarıyı en dramatik şekillerden biri ile göz ardı etmiş gibi görünüyor. Nottingham, BK vatandaşı Bhavesh Patel, Mayıs 2017 tarihinde M1 yolu üzerinde Model S aracının yolcu koltuğunda oturarak ilerlerken yakalanınca 18 aylık sürüş cezası aldı. Sürücü, Autopilot'u aktif ettiğini ve "muhteşem" yarı otonom rehberliğinin aracı var olan tahmini 40MPH (yaklaşık 65kmph) hızlı trafikte ilerletebileceğini düşündüğünü söylemişti.

KAZA YAŞANMADI

Hürriyet'in haberine göre polis, yapılanın "muazzam derecede sorumsuz" olduğunu belirtirken Patel'in sürüş yasağı cezasının yanı sıra 100 saat ücretsiz çalışması, 10 gün boyunca rehabilitasyon görmesi ve 1800£ ödemesi gerekiyor.

Tabi bu yapılan bu hareketin gerçekten tehlikeli olduğunu belirtmeye gerek bile yok. Autopilot, aracınızı trafiğe uygun bir hızda aynı şeritte ilerletebilse de, etrafınızda gerçekleşen olaylara göre tepki vermiyor veya kaçış manevraları yapmıyor. Bir diğer soru ise, Patel'in Autopilot'u yolcu koltuğunda ne kadar süre boyunca kullandığı. Autopilot ellerinizi direksiyonda tutmanızı istiyor. Bu konuda yapılan uyarıları bir dakika boyunca dinlemezseniz Autopilot o sürüş boyunca kendisini kapıyor ve eğer uyarıları dinlememeye devam ederseniz, aracı tamamen durduruyor. Patel, yolcu koltuğunda muhtemelen çok kısa bir süre kaldı ancak bu sürenin, yolcu koltuğuna oturabileceği kadar uzun olması bile rahatsız edici bir şey.