Ford'dan otomobil ve motosiklet karışımı araç geliyor

Teknolojinin gelişmesi farklı alanlara etki ediyor ve tabii ki bu alanlardan biri de otomobiller. Biliyorsunuz, birçok şirket elektrikli araçlar üstünde çalışıyor. Hatta bazı ülkeler önümüzdeki yıllarda fosil yakıt kullanan araçları tamamen kaldırıp, elektrik araçlara geçmeyi planlıyor. Her neyse gelelim asıl haberimize.

İKİSİ BİR ARADA

Ford hem otomobil hem de motosiklet olan ilginç bir elektrikli araç patentine sahip. Aslında bu patent geçtiğimiz sene ortaya çıkmıştı, ama son gelişmelere göre Ford mühendisleri patentin içeriğini iyice genişletmiş. Patentte yer alan motosiklete bir hayli ekleme yapılarak, tasarım baştan oluşturulmuş.

Patent dosyasında yazanlara göre otomobilin kendi motoru var. Otomobille yolculuk yaparken motosikletin pili şarj oluyor. İşin ilginç yanı bu motosiklet otomobil içinden çıkartılabiliyor.

DAHA BELLİ DEĞİL

Patentler daha çıkmamış ürünler, araçlar ve diğer şeyler için harika birer kaynak. Bazı zamanlar bu tür projeler sadece patent olarak kalabiliyor. İlgili patent koruma amaçlı da alınabiliyor. Bu yüzden Ford'un tam olarak ne yapacağını bilemiyoruz. Belki otomobil/motosiklet karışımı hibrit modeli önümüzdeki senelerde tanıtabilir.