Tesla'da çok önemli değişim

Model 3'ün üretimindeki sorunlar, otomatik pilotun neden olduğu ölümlü kaza gibi konular yüzünden Tesla firmasında kazan adeta kaynıyor. Elon Musk'ın sahibi olduğu şirkette, otomatik pilot bölümünün başında yer alan Jim Keller da istifa etti.

İki yıl önce AMD'den transfer olan Keller, bu süreçte Tesla'da otomatik pilot sistemini hayata geçirmişti. Bu noktadaki başarı seviyesi tartışılır olsa da, otomatik pilotu kullanılabilir hale getirmiş olması başlı başına önemli bir gelişmeydi. Hangi sebeple olduğu bilinmese de Keller, Tesla'daki görevinden istifa etti. Şirketin, "Tesla'ya olan katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz ve onun için en iyisini diliyoruz." mesajıyla uğurladığı Keller için iddialar, yeninde mikroişlemci mühendisliğine geri dönüyor olduğu yönünde.

Peki Keller'in yerine Tesla otomatik pilot bölümünün başına kim geçecek? Bu görev için 2 yıl önce Apple'dan Tesla'ya geçmiş olan Pete Bannon seçildi.