Bu yılın son aylarında satılması planlanan makyajlı Hyundai i20'de yeni ön ve arka tampona yer veriliyor. Yeni stop lambaları ve güncellenen 15 inç ve 16 inçlik jant seçeneklerinin yanı sıra otomobilde artık panoramik sunroof da tercih edilebilecek.

İç mekanda ise yeni Display Audio adı verilen sistem 7 inçlik ekranla gelecek. Bu sistem Android Auto ve Apple CarPlay ile de uyumlu. Makyajlı i20'de Şeritten Çıkma Uyarı Sistemi, Şerit Takip Asistanı ve Otonom Acil Frenleme gibi önemli güvenlik yardımcıları sunuluyor.

Aracın kaputunun altında ise 1,0 lt'lik benzinli motorun 100 HP ve 120 HP olmak üzere iki farklı güç seçeneği sunulacak. Bunların yanı sıra 1,2 lt'lik benzinli ünitenin 75 HP ve 84 HP'lik iki versiyonu olacak.