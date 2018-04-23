Leon ve Ateca’ya dijital gösterge paneli geldi

Tasarımıyla kompakt hatchback sınıfında öne çıkan Leon ve Leon ST ile SEAT'ın SUV sınıfındaki ilk temsilcisi olan Ateca'nın 2018 modellerinde opsiyonel olarak sunulan sürücü odaklı dijital gösterge paneli, en son teknoloji 10.2 inçlik bir TFT LCD ekran ile alınabiliyor.



Opsiyonel olarak sunulan bu özellik, ön kadranı tamamen dijital hale getiriyor. Bu ekran, sürücü destek sistemleri, multi–medya ve telefon bilgileri ve sürüş bilgileri gibi detaylar içeriyor. Bu özellikle aynı zamanda aracın görselini içeren karşılama ekranı animasyonu da geliyor. Dijital gösterge paneli, yüksek çözünürlüğü ve özel aydınlatma sistemiyle, bu bilgileri sürücünün dikkatini dağıtmadan ekrana yansıtıyor.