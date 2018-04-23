Aston Martin'in yeni modeli Vantage sonunda ülkemizde de satışa çıkıyor. Gelen bilgilere göre araç Mayıs 2018'de ülkemizde satışa çıkmış olacak.

4-litre V8, ikiz-turbo motorsa sahip olan araç, 503bhp @ 6000rpm gücünde. 8 vitesli yarı otomatik bir araç olan Vantage, saatte 313 km/s hızına çıkabiliyor ve 0'dan 100'e 3.6 saniyede çıkıyor. Aracın toplam ağırlığı ise 1530kg.

Ayrıca gelen bilgilere göre Aston Martin Vantage, 350 bin Euro'dan başlayan fiyatlarla ülkemizdeki alıcılarını bekliyor olacak. Döviz kurunu hesaba kattığımızda, bu fiyatın ortalama 1.7 milyon TL olacağını söyleyebiliriz.