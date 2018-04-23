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Vantage 2018 Türkiye fiyatı belli oldu

ASTON MARTİN VANTAGE 2018 TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU
23 Nisan 2018, Pazartesi Güncelleme : 21:16:02

markasının yeni modellerinden Vantage sonunda Türkiye’de satışa çıkıyor. İşte 2018'in Türkiye fiyatı.

'in yeni modeli Vantage sonunda ülkemizde de satışa çıkıyor. Gelen bilgilere göre araç Mayıs 2018'de ülkemizde satışa çıkmış olacak.

4-litre V8, ikiz-turbo motorsa sahip olan araç, 503bhp @ 6000rpm gücünde. 8 vitesli yarı otomatik bir araç olan Vantage, saatte 313 km/s hızına çıkabiliyor ve 0'dan 100'e 3.6 saniyede çıkıyor. Aracın toplam ağırlığı ise 1530kg.

Ayrıca gelen bilgilere göre , 350 bin Euro'dan başlayan fiyatlarla ülkemizdeki alıcılarını bekliyor olacak. Döviz kurunu hesaba kattığımızda, bu fiyatın ortalama 1.7 milyon TL olacağını söyleyebiliriz.

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