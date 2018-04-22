;

’de “dizel gözaltısı”

PORSCHE’DE “DİZEL GÖZALTISI”
22 Nisan 2018, Pazar Güncelleme : 21:40:31

Alman spor üreticisi 'de bir çalışanın, dizel manipülasyonu kapsamında yürütülen son soruşturmada gözaltına alındığı bildirildi.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume'un firma çalışanlarına gönderdiği bir mesaja dayandırdığı haberine göre, bir Porsche çalışanı dizel skandalıyla ilgili soruşturma kapsamında delilleri karartma ve kaçma şüphesi nedeniyle gözaltına alındı.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Öte yandan, Stuttgart Savcılığı, bu hafta dizel araçlarda egzoz salınımı manipülasyonu şüphesiyle yapılan soruşturma kapsamında Volkswagen Grubu bünyesindeki Porsche şirketinin üst düzey yöneticilerine yönelik aramalar yapıldığını duyurmuştu.

Soruşturmayla bağlantılı olarak 3 kişinin suçlandığı aktarılan açıklamada, bunlardan bir kişinin Porsche Yönetim Kurulu Üyesi olduğu, diğer bir kişinin şirketin üst düzey yönetiminde yer aldığı ve üçüncü kişinin de artık Porsche şirketinde çalışmadığı kaydedilmişti.

Kaynak: Otohaber

ETİKETLER:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN