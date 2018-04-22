Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2018 Yeni Ford Mustang'in küresel ölçekte gördüğü talep, Mustang'i üst üste üçüncü defa dünyada yılın en çok satan spor otomobili konumuna taşıdı.

IHS Markit'in en son açıkladığı global otomotiv tescil verilerinin Ford tarafından yapılan analizine göre, 2017 yılında global olarak 125 bin 809 Mustang trafiğe çıktı. Resmi ve diğer kaynaklardan derlenen ve 80'den fazla ülkede küresel araç tescillerinin yüzde 95'ini kapsayan bu veriler, Mustang'i dünya genelinde diğer tüm spor coupe rakiplerinin önünde konumlandırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford satış analisti Erich Merkle, "Dünya Mustang'e aşık olmaya devam ediyor. Mustang, Amerikan tasarımının, performansın ve özgürlüğün en mükemmel örneğini temsil ederken nerede yaşarsanız yaşayın benzersiz karakteriyle çekiciliğini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.​

Ford tarafından dünya çapında tescil edilen yaklaşık 126 bin araçtan 81 bin 866 adedinin Mustang'ın üretildiği Amerika Birleşik Devletleri'nde trafiğe çıktığı, yani tüm Mustang tescillerinin yaklaşık 3'te 1'inden biraz fazlasının ihracat pazarlarında gerçekleştiği bildirildi.

Mustang, geçen yıl 7 bin 125 araç tesciliyle en çok satan spor coupe olduğu Çin'de yoğun talep görmeye devam ediyor.

Ford, global pazarlara ihracatın başladığı 2015 yılından 2017 sonuna kadar dünya çapında 418 bin Mustang sattı. Küresel ölçekte en popüler model ise 5.0 litre V8 motorlu Mustang GT oldu.​

Avrupa'da 2015 ile Mart 2018 arasında 35 bin Mustang satan Ford, bu yıl daha sportif dış tasarıma sahip yeni Ford Mustang'i yumuşak dokulu malzemeli ve 12 inç dijital gösterge ekranı ile lüks bir iç tasarımla lanse edecek. Gelişmiş aktarma organları arasında Ford'un 450 PS 5.0 litre V8 motoru ve 0'dan 100 kilometre/saate 4,3 saniyede çıkan 10 ileri vites otomatik şanzıman ile 12.1 l/100 km yakıt tüketimi ve 270 g/km CO2 emisyonu gibi özellikler sunulacak.​

Gelişmiş sürüş teknolojileri arasında MagneRide ayarlanabilir süspansiyon ve seçilebilir Sürüş Modları ile sabahları erken veya gece geç saatlerde sürüş için yenilikçi bir sessiz Modu sunan yeni bir Aktif Valf Performans Egzozu bulunuyor. Yeni sürücü destek teknolojileri arasında ise Yaya Algılama özellikli Çarpışma Önleme Asistanı ile Şerit Koruma Asistanı yer alıyor.

Spor coupe otomobiller, IHS Markit tarafından iki kapılı ve convertible modeller olarak tanımlanıyor.



Kaynak: AA​