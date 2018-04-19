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'den yıllar sonra gelen sürpriz değişiklik

VOLKSWAGEN'DEN YILLAR SONRA GELEN SÜRPRİZ DEĞİŞİKLİK
19 Nisan 2018, Perşembe Güncelleme : 12:31:47

Group, elektrikli araçlara geçiş süreci ile birlikte şirketin kuruluşu olan 1948 yılından bu yana kullandığı sunu da değiştirecek. Yeni logonun önümüzdeki sene göz önüne çıkması bekleniyor.

'in kuruluşundan bu yana aynı olan ancak 2012 yılında çok küçük bir değişime uğrayan tamamen değişebilir. Henüz bu değişimin nasıl olacağı ile ilgili kesin bir bilgi bulunmazken, Volkswagen'e Eylül ayında 'den katılan Pazarlama Direktörü Jochen Sengpiehl'den önemli ipuçları geldi.

LOGONUN YENİLENMESİNİN ARKASINDAKİ TEMEL ARAÇ

Habertürk'ün haberine göre logonun yenilenmesinin arkasındaki temel amacın Volkswagen'i elektrikli araçlara yoğunlaşma sürecinde 'daha renkli' bir hale getirmek olduğunu söyleyen Sengpiehl, bu şekilde markanın 'fazla Alman' görünümü ile kaybettiği duygusal bağların yeniden yaratılmak isteneceğini söyledi.

Markanın önceki yıllara göre Daha iyi durumda olmadığına dikkat çeken Sengpiehl, bunda tek sorumlunun dizel skandalı olmadığını, aynı zamanda 'fazla Alman' görüntüsünün tüketicilerle marka arasındaki duygusal bağları zedelediğini belirtti.

'DAHA RENKLİ'

Geçtiğimiz aylarda elektrikli araçlarla ilgili stratejisini açıklayan Volkswagen, bu dönüşüm için 25 milyar dolar harcayacak.

Sengpiehl, bunun çok önemli bir dönüşüm olduğuna dikkat çekerek, "En önemli sorun şu; İnsanlar elektrikli araçlar dünyasına nasıl girecek? Biz tüketicilerin bizimle birlikte eğlenmesini istiyoruz. Bu nedenle daha renkli olmaya ihtiyacımız var."

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