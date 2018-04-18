Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 3'üncü kez düzenlenen ve tüm aşamaları büyük heyecana sahne olan "Türkiye'de Yılın Otomobili" (TYO) yarışmasının birincisi Hyundai IONIQ Hybrid oldu. OGD üyesi 76 otomotiv gazetecisinden toplamda 3820 puan alan Hyundai IONIQ Hybrid birinciliğe ulaştı. Yarışmanın ilk yılında Skoda Superb, geçtiğimiz yıl da Renault Megane Sedan bu önemli ödülün sahibi olmuştu.

Yarışmanın ilk etabında; 23 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer aldı. Finale kalan modeller "Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı" kriterler açısından önemli bir sınavdan geçirildi.

"Yılın Otomobilini" belirleyen ikinci etapta ise Hyundai IONIQ Hybrid; BMW 5 Serisi, Ford Fiesta, Peugeot 5008, Skoda Kodiaq, Volkswagen Polo ve Volvo XC60 modellerini aldığı puanlarla geride bırakmayı başardı. Birinci seçilen Hyundai IONIQ Hybrid, "Yılın Otomobili" logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.

Murat Berkel ve 2018 Türkiye'de Yılın Otomobili IONIQ

Otomotiv gazetecilerinin verdiği oylarla Türkiye'nin "Otomobil Oscarı" olarak adlandırılan Türkiye yılı Otomobili ödülüne layık görülen Hyundai IONIQ Hybrid'in açıklandığı Feriye Palace'da gerçekleştirilen törende bir konuşma yapan OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasınının tüketiciler için yol gösterici özelliğinin bulunduğuna dikkat çekti. Sandık, yarışmanın tüm aşamalarında finalistler otomobiller arasında büyük bir rekabetin yaaşandığını da belirterek "Objektif bakış açısıyla otomobilleri değerlendirirken, fiyat-donanım, tasarım, inovasyon, motor, yol tutuş gibi konuları göz önünde bulundurduk. Seçimimizin tüketicilerin otomobil satın alırken, yılın otomobili yarışmasını referans olarak görmesi bizler için çok önemli. Üçüncü yılımızda bunu başarmış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

Düzenlenen törende "Türkiye'de Yılın Otomobili" ödülünü alan Hyundai Assan Genel Müdür Yardımcısı Murat Berkel de, otomotiv gazetecilerinin verdiği bu karardan büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Berkel, ödülü aldıktan sonra şunları söyledi;

"Öncelikle Otomotiv Gazetecileri Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Bugün çevreci otomobiller dünyayı yaşanabilir kılmak için çok önemli. Dünyayı korumamız gerekiyor. Dolayısıyla çocuklarımıza çok güzel bir dünya bırakmak için hibrit teknolojisi büyük bir önem taşıyor. Dünyayı nasıl güzelleştiririz ve nasıl temiz bir gelecek bırakırız biz otomotiv üreticileri olarak bunu düşünüyoruz."

Tofaş ve Mercedes'in 50. Yılı

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık ve Hyundai Assan Genel Müdür Yardımcısı Murat Berkel

'Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışması'nın ödül töreninde ayrıca Türk otomotiv sektörüne katkı sağlayanlara onurlandırmayı planlayan OGD, bu yılki özel ödülünü Türkiye'de 50'nci yılını kutlayan Tofaş ve Mercedes-Benz Türkiye'ye verdi. Tofaş'ın ödülünü CEO Cengiz Eroldu OGD Yönetim Kurulu Üyesi Mete Tansu'dan aldı. Mercedes-Benz Türkiye'nin özel ödülü de OGD Yönetim Kurulu Üyesi Belma Toprak tarafından İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan'a takdim edildi.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili 2018", PPG Otomotiv Tamir Boyaları ana sponsorluğunda, Bridgestone, Intercity ve Shell Helix Motor Yağları co-sponsorluğunda gerçekleşiyor.

Hangi otomobil kaç puan aldı?

Hyundai IONIQ 3820

Peugeot 5008 3340

Skoda Kodiaq 2980

BMW 5 Serisi 2340

Volkswagen Polo 2260

Volvo XC60 2260

Ford Fiesta 2000