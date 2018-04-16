Tesla 3 şu anda haftada 2.020 birim hızında üretilmeye devam ediyor. İleriye dönük olarak, Tesla, bu yılın Haziran ayı sonuna kadar haftada 5,000 birim eşiğe ulaşmayı hedefliyor. Fakat Tesla'nın yetişmesine yönelik baskılar devam ediyor. Bu yüzden Elon Musk son haftalarda Tesla'nın fabrikasında uyumaya başladı.

Elon Musk konu ile ilgili son röportajında Tesla'nın önemli ölçülerde üretimini arttırmyayı hedeflediğini söyledi.

Musk, "Çok stresli hissediyorum. Son birkaç ay içinde inanılmaz derecede zorlandığımı ve acı çektiğimi hissettim. Fabrikanın içinde uyuyordum, çünkü burası uyumak için eğlenceli bir yer ve tabii ki de korkunç." açıklamalarında bulundu.

Musk daha sonra, CEO çalışanları tatildeyken, şirket çalışanlarının zor durumda kalmaması için bu yöntemlere başvurduğunu söyledi.

Böyle giderse Elon Musk Tesla 3 üretimi için gecikeceği gözüküyor. Fakat Musk'ın başarılı kariyeri ile bunu aşacağına inanılıyor.

Kaynak: Otohaber