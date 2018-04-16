İtalyan saç stilisti Maria Lucia Mugno, otomobilinin tamamını saçlarla kapladı. Bir arkadaşının Mugno'ya tamamen saçlarla kaplı bir araba yapamayacağını iddia etmesi üzerine hırs yapan kadın, aracının tüm yüzeyini 21 günde insan saçıyla döşedi. Mugno, dünyanın en kıllı otomobilini yapmak için 106 bin dolar harcadı.

Hindistan'dan getirttiği saçlarla kapladığı otomobiline gözü gibi bakan kadın, saçları düzenli bir şekilde boyuyor, yıkıyor ve kurutuyor.