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Bu tamamen '' ile kaplı!

BU OTOMOBİL TAMAMEN 'SAÇ' İLE KAPLI!
16 Nisan 2018, Pazartesi Güncelleme : 12:45:36

Bir stilisti ilginç bir projeye imza attı ve bir in tamamını saçlarla kapladı.

İtalyan stilisti Maria Lucia Mugno, inin tamamını saçlarla kapladı. Bir arkadaşının Mugno'ya tamamen saçlarla kaplı bir araba yapamayacağını iddia etmesi üzerine hırs yapan kadın, aracının tüm yüzeyini 21 günde insan saçıyla döşedi. Mugno, dünyanın en kıllı otomobilini yapmak için 106 bin dolar harcadı.

Hindistan'dan getirttiği saçlarla kapladığı otomobiline gözü gibi bakan kadın, saçları düzenli bir şekilde boyuyor, yıkıyor ve kurutuyor.

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