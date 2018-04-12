Daha önce yeni Focus'un kısmi fotoğrafları ile bazı ipuçları paylaşan Ford, bugün düzenlediği lansman ile dünya prömiyerini yaptı.

Yeni Focus artık daha hafif, daha şık ve daha gelişmiş olmasının yanında, müthiş güvenlik ve bağlantı seçenekleri sunuyor.

Modelin yüzü selefi ile benzerlikler gösterirken, arka kısım tamamen farklı gözüküyor. Aks mesafesinin 53 mm uzamış olmasının yanında, tekerleklerin tampona daha yakınlaştırılması sayesinde aracın uzun görünmesinin önüne geçilmiş.

Model, sınıfında lider olacak aerodinamik özellikler taşırken, daha geniş bir iç hacmi insan odaklı bir şekilde sunuyor.

Yeni Focus'un, müşterilerin aşık olacağı ve aşık kalacağı bir otomobil olmasını istediklerini açıklayan Ford Avrupa Tasarım Direktörü Amko Leenarts, iç ve dış tasarımda kullanılan yeni tasarım felsefesinin, insan ve makine arasındaki ilişkiyi unutulmaz bir hale getireceğini belirtiyor.

Model, yine Hatchback, Sedan ve Stationwagon olmak üzere üç farklı karoser tipinde üretiliyor. Donanımlara göre ise Vignale, ST-Line, Active ve Titanium olarak farklı versiyonlar ile satılacak olup, 13 farklı dış gövde rengi alternatifi sunacak.

Güvenlik ve teknoloji anlamında sınıf atlayan yeni Focus, 2.seviye otonom sürüşün yanında, Ford Co-Pilot360 sistemi ile sunduğu park asistanı, 0-200 km/s hızlar arasında çalışabilen adaptif hız sabitleyici, hız uyarı levhası algılama, şerit takip asistanı gibi gelişmiş güvenlik sistemleri artık daha güvenli ve konforlu bir otomobil olma iddiasında.

Adaptif ön aydınlatma sistemi, işaret algılamasının yanında viraj öncesi far düzenini ayarlayarak maximum görünürlük sunabiliyor.

Güç seçeneklerine gelince karşımıza üç adet benzinli, üç adet dizel motor alternatifi çıkıyor. 125 HP 1,0 lt'lik EcoBoost ünitenin yanında 1,5 lt'lik EcoBoost motor 150 HP ve 182 HP olmak üzere iki farklı güç seçeneğiyle satılacak.

Dizel cephesinde ise, 95 HP ve 120 HP gücünde 1,5 lt'lik EcoBlue motor ile birlikte, 150 HP güce sahip 2,0 lt'lik EcoBlue motor yer alacak.

8 ileri vitesli otomatik şanzıman sadece, 1,0 lt EcoBoost benzinli, 1,5 lt EcoBoost 150 HP benzinli, 1,5 lt EcoBlue 120 HP dizel ve 2,0 lt'lik dizel motorlarla birlikte sunulacak. Diğer üniteler ise 6 ileri manuel şanzıman ile kombine edilecek.

Şu anda sadece İngiltere için açıklanan satış fiyatına göre yeni Focus 17.930 İngiliz Sterlin'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak. Şimdiden siparişler alınırken, ilk teslimatın Eylül ayını bulacağı açıklanıyor.

Kaynak: Otohaber