Ak, 3. Enerji Ticareti ve Tedariki Zirvesi'nin (ISTRADE 2018) açılışında yaptığı konuşmada, elektrik şirketlerinin kullanıcılarına bir banka gibi hizmet ve destek vermesi gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda müşterileriyle uzun vadeli kontratlar yaptıklarını ve bu alanda eğitimler vermeye çalıştıklarını ifade eden Ak, "Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) 2020'de sona ereceğini düşündüğümüzde, yeni yenilenebilir enerji santrallerinin üretim yapabilmesi için uzun dönemli kontratlara ihtiyaç olacak, aksi takdirde bu santraller de üretim yapamayacaklar." diye konuştu.

Ak, enerji sektöründe akıllı teknolojiler ve şarj istasyonlarının öneminin giderek arttığına işaret etti.

Türkiye'de şu an yaklaşık 800 elektrikli araç bulunduğunu kaydeden Ak, şöyle konuştu:

"Yaptığım görüşmelerden bu yılın ikinci yarısında elektrikli araç ithalatının hızlanacağını ve 2020'ye geldiğimizde ciddi bir sayıya ulaşacağını görüyorum. Elektriğin büyük kısmı evlerde tüketiliyor, o yüzden bu şarj istasyonları da çoğunlukla evlere kurulacak. Yani artık karşımızdaki müşteri profili değişiyor. Biz de Zorlu Enerji olarak mayısta hızlı şarj istasyonlarıyla ilgili bir lansman yapacağız. Bu yaz başı itibarıyla Adana'ya kadar, yıl sonu itibarıyla ise tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde ve 200 kilometreye bir şarj istasyonu yerleştireceğiz. Bütün Türkiye'yi kapsayacak şekilde yaptığımızda 5-10 milyon dolarlık bir yatırıma denk geliyor. 2-5 yıl içinde dönüşünü alacağımız bir yatırım ama biz bu alanda pazar gelişsin diye bu yatırımı yapıyoruz."

"ŞEFFAFLIK VE ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK ARTMALI"

Enerjisa Üretim Üst Yöneticisi Armanç Ekinci de ekonomik alanda büyümesini sürdüren Türkiye'nin enerjide de hızlı bir değişim gösterdiğini söyledi.

Sektörde, depolama, dijitalleşme, dağıtık üretim ve blockchain gibi mega trendleri tartışıp örnek uygulamalar geliştirilmesi gerektiğine işaret eden Ekinci, "Enerji sektörüne özel sektör tarafından yapılmış yatırımların sürdürülebilirliği ve yeni yatırımların finanse edilebilirliği için likit ve derinlikli piyasanın en önemli koşul olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Ekinci, ticaret hacminin gelişip, uzun vadeli fiyatların oluştuğu bir piyasada enerji yatırımcıları ve sanayicilerinin uzun vadeli planlarını daha doğru yapabileceklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bu sayede elektrik üreticileri, perakende şirketleri ve büyük müşteriler gelecekte oluşabilecek pozisyon ve fiyat risklerini etkin bir şekilde yönetip bertaraf edebilecek. Böyle bir piyasanın bir diğer katkısı da sektörde doğru bir referans fiyatının oluşmasıdır. Bu sayede Türkiye ile diğer ülkeler arasında güçlü bir ilişki kurulur ve enerji merkezi olma stratejimiz yönünde önemli bir adım atılmış olur. Likit, derinlikli ve sağlıklı çalışan bir piyasa tüm paydaşların üzerinde hassasiyetle durması gereken bir konu. Aslında bu konuda yolun büyük kısmını katettik. Derinlikli bir piyasaya ulaşmak için sektörün her noktasında maliyet bazlı fiyatlamayı esas almak, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırmak bizim önceliğimiz olmalı."

İki gün sürecek zirvede, enerji ticaretindeki sorunlar ve çözüm önerileri tartışılacak.

Kaynak: AA