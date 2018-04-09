Yeni teknoloji otomobil ile sürücüyü birbirine bağlıyor

Türkiye'de otomobil kullanıcılarının alışkanlıklarını ve araçlarıyla olan ilişkisini değiştirecek bağlanabilirlik teknolojisi 'Fiat Yol Arkadaşım Connect ile Fiat kullanıcıları artık akıllı telefon veya bilgisayar aracılığıyla otomobillerine uzaktan bağlanabileceği gibi birçok ayrıcalıklı özelliğe de kolayca erişebilecek. Fiat Yol Arkadaşım Connect ile uzaktan otomobilin kapı ve bagaj kilitlerini açma-kapama, lastik basınçlarını, yakıt ve akü durumunu takip etme, geçmiş servis işlemlerini takip edebilme ve online servis randevusu alabilme ile aracın park konumunu ve sürüş detaylarını görebilme, hız ve mesafe limiti belirleyerek bildirim alabilme, acil yol yardım ile ambulans hizmeti alabilme gibi birçok faydalı fonksiyona sahip olunabilecek.

Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulamasının, otomobile takılan bir cihaz ve SIM Kart ile aktif hale geldiğini belirten Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, "Fiat markası olarak sadece ürünlerimizle değil müşteriye verdiğimiz hizmetlerle de değer yaratma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müşterilerimizin, ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve tüm servis süreçlerimizle ilgili deneyimleri bizim için çok önemli. Fiat Yol Arkadaşım bu anlayışın bir ürünüdür. Bir yıldır üzerinde çalıştığımız Fiat Yol Arkadaşım Connect projemizden ilk etapta tüm Egea model ailesi araç sahipleri faydalanabilecek. Haziran ayı itibariyle Doblo ve Fiorino sahipleri de bu teknolojiyi kullanabilecek. Sunduğumuz bu teknolojiyle Türkiye'de kendi sınıfında bir ilki gerçekleştirmenin ve geniş kitlelere bu hizmeti sunabilmenin gururunu yaşıyoruz. Aynı zamanda hafif ticari ürünlerimizde sunacağımız connect hizmeti ile bu sınıfta ilk ve tek olacağız" dedi.

Fiat, Türkiye'deki kullanıcılarının alışkanlıklarını ve otomobille olan ilişkisini değiştirecek bağlantı teknolojisi Fiat Yol Arkadaşım Connect'i tanıttı. Tofaş bünyesinde geliştirilen Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulaması sınıfındaki ilk uzaktan erişim teknolojisini Fiat kullanıcılarına sunuyor. Aracın elektronik kontrol ünitesine takılan bir cihazla aktif hale gelen Fiat Yol Arkadaşım Connect, Apple Store veya Google Play Store'dan indirilebilen Fiat Yol Arkadaşım uygulaması aracılığıyla kullanılabileceği gibi yolarkadasim.fiat.com.tr web sitesi üzerinden de erişime açık olacak.

"Otomotivde bağlanılırlık teknolojisini Türkiye'de geniş kitlelere ulaştıracağız."

Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç dünyada otomotiv teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler ile küresel anlamda dijitalleşmeye yönelik adımları yakından takip ettiklerini ve müşteri ihtiyaçlarından yola çıkarak ürünü geliştirdiklerini ifade ederek, altyapı yönetimi ve ürün geliştirmesinin Tofaş Ar-Ge ekibi öncülüğünde gerçekleştirildiğini, yazılımda ise Comodif firmasından destek alındığını belirtti.

Mevcut Fiat Yol Arkadaşım platformuna entegre edilen teknolojinin, otomobile takılan Connect cihazıyla aktif hale geldiğini belirten Altan Aytaç, "Fiat Yol Arkadaşım Connect ilk aşamada tüm Egea model ailesi araç sahipleri için geçerli. Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulamasına yeni bir Egea modeli satın alan müşterilerimizin yanı sıra mevcut Egea kullanıcıları da sahip olabilecek. Haziran ayı itibariyle ise Doblo ve Fiorino sahipleri de bu teknolojiyi kullanabilecek. Teknolojimizi, tüm Fiat modellerine de yıl sonuna kadar entegre etmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda hafif ticari ürünlerimizde sunacağımız connect hizmeti ile bu sınıfta ve alanda ülkemizde ilk ve tek olacağız. Fiat Yol Arkadaşım Connect'i, kurulumu ve 1 yıllık üyelik ve şebeke bağlantısı dahil 590 TL fiyatla satışa sunuyoruz. Üyeliğin uzatılması yıllık 100 Tl'lik ilave bedel ile mümkün olacak.'" ifadelerini kullandı.

Kullanıcılar ile otomobil arasında teknolojik bir bağ kurduklarını belirten Fiat Satış Sonrası İş Geliştirme Yöneticisi Orçun Şentürk ise ürünü "Fiat Yol Arkadaşım Connect, kullanıcıların otomobille olan ilişkisini değiştiriyor, birbirleriyle olan iletişimlerini farklı bir boyuta taşıyor. Fiat Yol Arkadaşım Connect sayesinde aracın yakıt/menzil bilgisi, akü, lastik basınç durumu, park konumu, hakkında bilgi alınabilirken, araç çekilme gibi durumlarda anlık ikaz bildirimleri alınıyor. Aracın servis işlem geçmişine ulaşabilme, online servis randevusu alabilme ve mevcut kampanyalardan bilgi edinme gibi fonksiyonlardan faydalanabiliyor. Uzaktan kapı ve bagaj kilitleme-açma yapılabiliyor, vale veya ebeveyn modu olarak adlandırılan hız ve mesafe limiti ile aracın bu sınırları geçip geçmediği kontrol edilebiliyor, seyahat detaylarına ulaşılabiliyor ve gerekli durumlarda acil yol yardım ve ambulans hizmetleri alınabiliyor" sözleriyle tanıttı.

"İç pazarda 120 bin adetlik satış gerçekleştirdik"

Fiat'ın 2017 yılı sonuçları ile 2018 hedeflerini de paylaşan Altan Aytaç, geçen sene toplam pazarın 723 bini otomobil, 235 bini de hafif ticari araç olmak üzere toplamda 950 binin üzerine satış ile kapandığını belirtti. Fiat olarak 2017 yılında binek otomobil tarafında 60 bin adet, Fiat Professional markasıyla ticari araç tarafında ise yine 60 bin adetlik bir satış gerçekleştirdiklerini belirten Aytaç, "Toplamda 120 bin adetle bir önceki seneye göre önemli ölçüde büyüdük. Geçtiğimiz yılı 29 ilde lider marka olarak kapattık, TÜİK tarafından yayınlanan, 2018 Şubat ayı sonu rakamlarına göre de yılın ilk iki aynında en çok il liderliği elde eden marka olduğumuzu görüyoruz" diye konuştu.

İlk çeyrekte 18 bin adet satış!

Türkiye otomotiv pazarının, 2018'in ilk çeyreğinde ,bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,50 artarak 158 bin adet olarak gerçekleştiğini anlatan Aytaç, otomobil satışlarının aynı dönemde geçen yıla oranla yüzde 5,47 oranında artarak 122 bin adede ulaştığını söyledi. Bu dönemde hafif ticari araç pazarının ise yüzde 10'luk bir daralma ile 36 bin adet olduğunu dile getiren Altan Aytaç, Fiat olarak 2018 yılının ilk çeyreğinde 18 bin adet seviyesinde satış gerçekleştirdiklerini söyledi. Altan Aytaç sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Satışların 8 bin 700 adedini hafif ticari araç ürün gamımız, 9 bin 100 adetlik kısmını ise binek otomobil ürün gamımız oluşturdu. Fiat markası olarak uzun yıllardan bu yana hafif ticari araçlar pazarında ortalama yüzde 25'lik bir pazar payına sahibiz. Bu performansı, binek araç pazarında ürün gamını genişlettiğimiz dönemde de sürdürüyor olmaktan memnunuz."