Elon Musk Model 3'ün üretiminin başına geçti!

Haberi her zamanki gibi Twitter hesabından duyuran Musk, Field'ın hem üretim hem de mühendislik süreçlerini yönetmek yerine, artık yalnızca Tesla'nın otomobil tasarımı ve mühendislik çalışmalarına yön vereceğini açıkladı.

APPLE'DAN AYRILMIŞ VE TESLA'YA KATILMIŞTI

Field, 2013 yılında Apple'dan ayrılarak Tesla yönetimine katılmıştı.

Habertürk'ün haberine göre Elon Musk'ın üretim sürecini ele alması sürpriz bir hamle değil. Tesla, Model 3'ün üretim hedeflerini tutturmakta zorlanıyor ve üretim sürecinde yaşanan sorunlar şirketin hisselerine yansıyor.

Model 3 üretimi halihazırda şirketin son çeyrekte açıkladığı üretim hedefinin yüzde 20 altında seyrediyor. Musk ve ekibi, Nevada'daki Gigafactory 1 isimli fabrikalarında başlattıkları yeni üretim sürecinin, otomobilin üretimindeki önemli darboğazlardan birini gidermesini umuyor.

MÜŞTERİLER MALZEMEDEN DOLAYI ŞİKAYETÇİ OLDU

Otomobilin üretim sürecindeki gecikmelerin yanı sıra, Model 3'leri ellerine ulaşan ilk müşterilerin bazıları otomobilde kullanılan malzemelerin kalitesinden ve uyumundan şikayetçi olduklarını belirtti. Tesla'nın bu sorunları da yakında gidermesi bekleniyor.