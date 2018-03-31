Porsche cayenne Turbo ile rakabete girecek modelde Ferrari'nin elinden çıkan 3,8 lt'lik çift turbo V8 motor kullanılıyor. 590 HP güç ve 730 Nm tork üreten bu motor ile Levante Trofeo fabrika verilerine göre 0-100 km/s hızlanmasını 3,9 saniyede tamamlıyor. Otomobilin maksimum hızı ise 300 km/s olarak açıklanıyor.

Otomobil standart versiyona göre daha agresif bir görüntüye sahip. Daha büyük hava girişleri karbon fiber gövde parçaları, piyano siyahı ızgara gibi kendine has tasarım dokunuşlarına sahip otomobilde Full Matrix LED farlar kullanılıyor. 22 inçlik hafif alaşım jantları ile dikkat çekici görünen otomobilin C sütunu üzerinde Trofeo imzası yer alıyor.

İç mekanda da karbon fiber süslemelerin yer aldığı otomobilde, 17 hoparlörlü Bowers & Wilkins ses sistemi tercih edilmiş.