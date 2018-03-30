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VW Beetle’a motoru takılabilir mi?

VW BEETLE’A PORSCHE 911 MOTORU TAKILABİLİR Mİ?
30 Mart 2018, Cuma Güncelleme : 12:58:21

Bazı kullanıcıların merak ettiği soru yanıtını buluyor. Beetle’a motoru takılır mı?

İnternette kullanıcıların merak ettiği sorular yanıtını buluyor. Onno Usta'ya gelen " Beetle'a motoru takılır mı?" sorusunun tamamı ve yanıtı haberimizin devamında.

Sahibi olduğum 1976 model 'a 1978 model veya sonrasında üretilen Porsche 911 Turbo'nun motoru ve diğer parçaları takılır mı? Ya da Beetle'ı güçlendirmek için neler önerirsiniz?
Tayfun Akgün

Sayın Tayfun Akgün,
Modifiye firmaları geçmişte VW Beetle'lara, Porsche'nin 4 veya 6 silindirli motorlarının montajı yaptılar. Hatta bu araçlara V8 motor bile takılmıştı. Özellikle Amerika'da çok popüler olan Beetle'lar için geliştirilen modifiye uygulamaları sayesinde bu araçlardan yüksek performans elde ediliyordu. Ancak bu tarz uygulamalar artık Türkiye'de mümkün değil.

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