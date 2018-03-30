Otonom sürüş teknolojileri geliştiren Nvidia, ABD, Japonya ve Almanya'da trafiğe açık yollarda gerçekleştirdiği sürücüsüz testleri durdurdu.

ÖLÜMLÜ KAZA, UYGULAMAYI BİTİRDİ

Şirket testleri Uber'in sürücüsüz otomobilinin Arizona'da karıştığı ölümcül kaza sebebiyle durdurduğunu belirtti.

NVİDİA SÖZCÜSÜ: "BU TRAJEDİ BİZİ..."

Konuyla ilgili açıklama yapan Nvidia sözcüsü, "Bu trajik kaza otonom sürüş teknolojisinin ne kadar zor olduğunu, büyük dikkatle ve en iyi güvenlik teknolojileriyle yaklaşılması gerektiğinin bir hatırlatıcısı." dedi ve ekledi, "Bu trajedi, kendimizi hayat kurtarıcı bu teknolojiyi mükemmelleştirmeye adamımızın sebebi oldu."

NE OLMUŞTU?

Uber'in geliştirdiği otonom sürüş teknolojisiyle çalışan sürücüsüz otomobil, geçtiğimiz pazar akşamı Arizona'nın Tempe kentinde yürüyüş yapan 49 yaşındaki Elaine Herzberg'e çarpmıştı. Kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Uber, kazanın ardından trafiğe açık yollarda otonom sürüş testlerini durdurdu.