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2018 Dünyada Yılın i ödülleri sahiplerini buldu

2018 DÜNYADA YILIN OTOMOBİLİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
29 Mart 2018, Perşembe Güncelleme : 22:27:14

New York Fuarı kapılarını açarken, 2018 Dünyada de sahibini buldu.

Mart ayında Cenevre'de Avrupa'da Yılın i ödülünü kazanan Volvo XC40'tan sonra, 2018 Dünyada ödülünü de ağabey XC60 kazandı. Diğer kategorilerdeki ödüller ise şöyle;

2018 Dünyada Yılın Lüks Otomobili: Audi A8

2018 Dünyada Yılın Performans Otomobili: BMW M5

2018 Dünyada Yılın Şehir Otomobili: Volkswagen Polo

En iyi tasarım ödülü: Range Rover Velar

Dünyada Yılın Yeşil Otomobili: Nissan LEAF

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