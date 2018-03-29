Mart ayında Cenevre'de Avrupa'da Yılın Otomobili ödülünü kazanan Volvo XC40'tan sonra, 2018 Dünyada Yılın Otomobili ödülünü de ağabey XC60 kazandı. Diğer kategorilerdeki ödüller ise şöyle;

2018 Dünyada Yılın Lüks Otomobili: Audi A8

2018 Dünyada Yılın Performans Otomobili: BMW M5

2018 Dünyada Yılın Şehir Otomobili: Volkswagen Polo

En iyi tasarım ödülü: Range Rover Velar

Dünyada Yılın Yeşil Otomobili: Nissan LEAF