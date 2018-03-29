New York Otomobil Fuarı kapılarını açarken, 2018 Dünyada Yılın Otomobili de sahibini buldu.
Mart ayında Cenevre'de Avrupa'da Yılın Otomobili ödülünü kazanan Volvo XC40'tan sonra, 2018 Dünyada Yılın Otomobili ödülünü de ağabey XC60 kazandı. Diğer kategorilerdeki ödüller ise şöyle;
2018 Dünyada Yılın Lüks Otomobili: Audi A8
2018 Dünyada Yılın Performans Otomobili: BMW M5
2018 Dünyada Yılın Şehir Otomobili: Volkswagen Polo
En iyi tasarım ödülü: Range Rover Velar
Dünyada Yılın Yeşil Otomobili: Nissan LEAF
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