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F-Pace SVR New York’ta ortaya çıktı

JAGUAR F-PACE SVR NEW YORK’TA ORTAYA ÇIKTI
28 Mart 2018, Çarşamba Güncelleme : 21:45:14

’ın küçük SUV’u F-Pace en performanslı versiyonuna kavuştu. İşte detayları.

, 2018 New York Otomobil Fuarı'nda F-Pace SVR ile dikkatleri üzerine çekiyor. Otomobilin en dikkat çekici yeri olan kaputunun altındaki 5,0 lt'lik V8 motor, 550 HP güç ve 680 Nm tork üretiyor. Gücünü 8 ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle yere aktaran F-Pace SVR, 0-100 km/s hızlanmasını ise 4,1 saniyede gerçekleştiriyor. Otomobilin maksimum hızı ise 283 km/s olarak açıklanıyor.

Görünüm olarak haliyle standart kardeşine göre daha sportif görünen otomobilde 21 inçlik hafif alaşım jantlar standart olarak geliyor. 22 inçlik versiyon ise opsiyon listesinde olacak.

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