Jaguar, 2018 New York Otomobil Fuarı'nda F-Pace SVR ile dikkatleri üzerine çekiyor. Otomobilin en dikkat çekici yeri olan kaputunun altındaki 5,0 lt'lik V8 motor, 550 HP güç ve 680 Nm tork üretiyor. Gücünü 8 ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle yere aktaran F-Pace SVR, 0-100 km/s hızlanmasını ise 4,1 saniyede gerçekleştiriyor. Otomobilin maksimum hızı ise 283 km/s olarak açıklanıyor.

Görünüm olarak haliyle standart kardeşine göre daha sportif görünen otomobilde 21 inçlik hafif alaşım jantlar standart olarak geliyor. 22 inçlik versiyon ise opsiyon listesinde olacak.